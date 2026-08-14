В США оценили, сколько Украине нужно времени на ремонт электростанций

В США заявили, что Украине нужно не менее года на ремонт электростанций

Украина может за год отремонтировать поврежденные электростанции высокой мощности. Об этом говорится в докладе генинспекторов Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию, передает ТАСС.

Отчет охватывает период с 1 апреля по 30 июня.

«Украина может починить большую часть поврежденных подстанций в течение шести месяцев, а поврежденные мощные электростанции не менее чем за один год», — говорится в нем.

В докладе отмечается, что эти сроки зависят от масштабов дальнейших повреждений объектов энергетической инфраструктуры и объемов помощи со стороны партнеров в виде поставок оборудования для ремонта.

В июле глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что грядущая зима станет самой тяжелой для Украины. По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, украинцы зимой будут неделями сидеть без света.

Ранее два украинских города остались без электричества.