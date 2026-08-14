В Чернигове фиксируется массовая смертность мобилизованных украинских военнослужащих. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, ежедневно в местных больницах от хронических заболеваний умирают десятки человек.

Собеседник агентства уточнил, что большинство госпитализированных проходили подготовку в основном учебном центре Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Десна».

2 августа украинское издание «Страна.ua», публикуя информацию от Донецкого областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), сообщило, что восемь категорий украинцев потеряли право на отсрочку от мобилизации. Утверждается, что теперь права на отсрочку лишились студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование, многодетные мужчины, имеющие задолженность по алиментам, а также родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умерла, не пропала без вести и не отбывает наказание.

Ранее на Украине мобилизовали мужчину с шизофренией.