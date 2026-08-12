На Украине мобилизовали мужчину с шизофренией

Лубинец заявил о мобилизации украинца с шизофренией

На Украине мобилизовали мужчину с официальным диагнозом «шизофрения». Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире «5 канала».

По его словам, мужчина был призван несмотря на диагноз, что противоречит законодательству.

«Есть «галочная» система. Надо забирать любого, чтобы закрыть план», — сказал Лубинец.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эффективный процесс мобилизации является приоритетом для Вооруженных сил Украины. По его словам, вместе с новым главкомом Михаилом Драпатым и исполняющим обязанности главы минобороны Украины Евгением Хмарой он обсуждал подготовку солдат и усиление возможностей подразделений.

10 августа на сайте украинского Кабмина появилась петиция с призывом ввести мобилизацию женщин, у которых нет детей. Автор инициативы аргументировал предложение принципом равенства граждан перед законом и необходимостью справедливого распределения обязанностей в военное время.

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