Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

На Украине мобилизовали мужчину с шизофренией

Лубинец заявил о мобилизации украинца с шизофренией
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

На Украине мобилизовали мужчину с официальным диагнозом «шизофрения». Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире «5 канала».

По его словам, мужчина был призван несмотря на диагноз, что противоречит законодательству.

«Есть «галочная» система. Надо забирать любого, чтобы закрыть план», — сказал Лубинец.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эффективный процесс мобилизации является приоритетом для Вооруженных сил Украины. По его словам, вместе с новым главкомом Михаилом Драпатым и исполняющим обязанности главы минобороны Украины Евгением Хмарой он обсуждал подготовку солдат и усиление возможностей подразделений.

10 августа на сайте украинского Кабмина появилась петиция с призывом ввести мобилизацию женщин, у которых нет детей. Автор инициативы аргументировал предложение принципом равенства граждан перед законом и необходимостью справедливого распределения обязанностей в военное время.

Ранее на Украине «бусифицировали» собаку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 12 августа. Москва ответит на захват судов РФ Западом, Трамп меняет подход к Ирану, а россияне теряют интерес к хлебу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!