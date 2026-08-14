В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Губернатор Слюсарь: силы ПВО сбили около 20 дронов ВСУ в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, нападение было отражено в Каменске-Шахтинском и Каменском районе. Там было уничтожено около 20 дронов, уточнил чиновник.

«Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало, будет уточняться», — добавил он.

Незадолго до этого губернатор Ленинградской областью Александр Дрозденко заявил, что средства ПВО ликвидировали над регионом 51 БПЛА. По его данным, в результате атаки зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты уже приступили к ликвидации пожара.

Также на подлете к Москве системы ПВО уничтожили 10 беспилотников. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.