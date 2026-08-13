Собянин сообщил об уничтожении дронов, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в своем канале в «Максе».

По словам мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Минобороны РФ сообщило о сбитых 362 украинских дронов над регионами России в ночь на 13 августа.

Украинские беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей и над Московским регионом. Также БПЛА ВСУ были уничтожены над республиками Башкортостан, Крым, Татарстан, над Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

В ответ на атаку на российские территории Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре и объектам Военно-морских сил (ВМС) Украины.

Ранее военные ВС РФ уничтожили фуру ВСУ с дронами для запуска по территории России.