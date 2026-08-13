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Армия

Украинцев предупредили о вероятности ракетного удара по территории страны

Страна.ua: высокая вероятность ночного ракетного удара по Украине сохраняется
Gleb Garanich/Reuters

В ночь на 14 августа сохраняется предупреждение о высокой вероятности ракетных атак на Украину. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В течение последнего дня на территории Украины были нанесены удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также по логистическим центрам и производственным площадкам, занимающимся сборкой беспилотников.

Российские вооруженные силы задействовали ударные беспилотники и тактическую авиацию для выполнения поставленных задач. В операциях также принимали участие ракетные войска и артиллерийские подразделения.

Утром 13 августа Министерство обороны России сообщило, что в ходе ночных операций были атакованы объекты портовой инфраструктуры и Военно-морских сил Украины. В порту Рени был уничтожен пункт управления украинских ВМС, а в Измаиле — место временного размещения подразделений ВСУ. Также в Измаиле подверглись атаке объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военной продукции.

Ранее Украина предложила РФ прекратить удары гражданским судам в Черном море.

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