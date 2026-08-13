В МО РФ отчитались об ударах по логистическим центрам и инфраструктуре на Украине

На Украине в течение суток были поражены объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, а также логистические центры и цеха сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ (Вооруженными силами Украины. — «Газета.Ru»), логистическим центрам, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и комплектующим к ним», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что ударам также подверглись пункты временной дислокации украинских солдат в 149 районах.

Командование российских войск привлекло к выполнению задач расчеты ударных БПЛА и оперативно-тактическую авиацию группировок войск Вооруженных сил РФ. В атаках на цели на Украине также приняли участие ракетные войска и артиллерийские подразделения.

Утром 13 августа в Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие ночью нанесли удары по портовой инфраструктуре и объектам Военно-морских сил (ВМС) Украины. В порту Рени был поражен пункт управления украинских ВМС, а в порту Измаил — пункт временной дислокации подразделения ВСУ. Кроме того, в Измаиле были атакованы объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения товаров военного назначения.

Ранее на Украине прекратили сообщать о сбитых российских ракетах.