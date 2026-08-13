На складах Wildberries сгорели Конституция, буквари и книги Прилепина

Ведомости: более 11 млн книг сгорело при ударах БПЛА по складам Wildberries

Серия ударов украинских беспилотников по складским объектам Wildberries привела к уничтожению 11 миллионов экземпляров книжной продукции. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Российского книжного союза.

В издательской группе «Эксмо-АСТ» изданию «Ведомости» подтвердили, что полностью сгорели тиражи «Букваря» Надежды Жуковой, нового издания Конституции РФ, а также книг Маргариты Симоньян, Захара Прилепина, Аси Лавринович и Рэя Брэдбери.

Огонь также уничтожил значительные запасы таких популярных изданий, как «К себе нежно» Ольги Примаченко, «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона.

Издатели в срочном порядке запустили дополнительные тиражи автомобильных атласов и учебных пособий для подготовки к экзаменам.

Глава издательства «Росмэн» Борис Кузнецов сообщил о потере части тиражей, выпущенных в рамках школьной программы внеклассного чтения. Кроме того, он отметил, что заказы на маркетплейсе в преддверии осенне-зимнего периода сократились на 20%.

В пресс-службе Wildberries заявили, что озвученные цифры ущерба считать окончательными преждевременно, поскольку на пострадавших складах все еще продолжается инвентаризация.

«Нам необходимо время на оценку последствий на всех пострадавших складах, поэтому сейчас преждевременно говорить об итоговом размере ущерба, как в целом, так и по отдельным категориям товаров. Специалисты продолжают проводить инвентаризацию и уточняют данные по товарам», — отметили в маркетплейсе.

ВСУ начали атаковать склады Wildberries с середины июля. Последним под удар попал объект в Башкирии, на котором, как сообщили в компании, не хранились товары.

Ранее в Wildberries сделали заявление о ликвидации последствий атаки под Тулой.