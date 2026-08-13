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Армия

Эксперт объяснил, почему ВСУ самостоятельно сдают позиции

Киселев: ВСУ самостоятельно сдают позиции из-за безразличия командования
Anatolii Stepanov/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения сами покидают позиции, не дождавшись приказов командования и снабжения. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

«Рядовые штурмовики самостоятельно сдают позиции российским военным. Константиновское и Запорожское направления. Это говорит о том, что командование потеряло управление или приказы не доходят до солдат», — сказал он.

По мнению Киселева, украинскому командованию в целом безразличны подчиненные. Он подчеркнул, что в большинстве своем командование армии Украины «не вылезает» из курортов Европы и живет на западные деньги, выделенные на помощь ВСУ.

До этого канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север», заявил, что оператор дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывел бойцов территориальной обороны на минное поле при их попытке бежать с позиций в Харьковской области.

Ранее военный ВСУ рассказал о приказе командования атаковать отступающих.

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