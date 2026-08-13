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Армия

В Раде высказались о снижении мобилизационного возраста на Украине

Депутат Рады Гончаренко: на Украине не планируют снижать мобилизационный возраст
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Власти Украины не планируют снижать мобилизационный возраст. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Чтобы это (мобилизационный возраст — «Газета.Ru») изменить, нужно голосовать по законопроекту. Такого законопроекта нет. И разговоров о понижении мобилизационного возраста в Раде нет. Потому давайте фильтровать то, что вы читаете в телеграмах», — написал парламентарий.

Накануне военнослужащий 56-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Гнездилов заявил, что в республике будет снижен мобилизационный возраст с 25 до 21 года в том случае, если в России проведут мобилизацию. Он также допустил, что на территории страны начнется подготовка для женской мобилизации.

В июле член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявлял, что в России нет оснований для проведения новой волны мобилизации, военкоматы выполняют план по набору контрактников в ряды ВС РФ. По его словам, информационный шум вокруг якобы новой волны мобилизации, который подогревается Украиной, следует расценивать как часть гибридной войны

Ранее российские силовики рассказали об идущем переделе сфер влияния в украинской армии.

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