Российские силовики рассказали об идущем переделе сфер влияния в украинской армии

Сторонники главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого хотят контролировать наиболее коррупционные сферы в украинской армии. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

По словам собеседника агентства, люди генерала Драпатого банально делят сферы влияния, пытаясь установить контроль над сферами, где можно больше всего заработать на взятках. В частности, на мобилизации и возможности находиться в тыловых районах. Поэтому на Украине сейчас задерживают сотрудников территориальных центров комплектования и расформировывают штурмовые полки, которые контролировал бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

10 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что часть важных кадровых решений в ВСУ уже подготовлены, и перестановки будут продолжены.

30 июля депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая рассказала, что Драпатый отстранил от должности начальника командования сил логистики, генерала Владимира Карпенко.

Ранее экс-нардеп предрек бунт в ВСУ после назначения Драпатого.