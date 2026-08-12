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Армия

На Украине допустили снижения возраста мобилизации до 21 года

Военнослужащий ВСУ Гнездилов: на Украине могут понизить мобилизационный возраст
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине будет снижен возраст мобилизации с 25 до 21 года в том случае, если в России проведут мобилизацию. Об этом заявил военнослужащий 56-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Гнездилов в интервью «РБК-Украина».

Возраст будет снижен, если в России призовут на фронт еще 500 тысяч человек. уверен он.

Военный также допустил, что на территории Украины начнется подготовка для женской мобилизации.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти якобы готовят «новые решения по мобилизации в России». На чем основано это предположение и о каких именно мерах идет речь, украинский лидер не уточнил.

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявлял, что в России нет оснований для проведения новой волны мобилизации, военкоматы выполняют план по набору контрактников в ряды ВС РФ. По его словам, информационный шум вокруг якобы новой волны мобилизации, который подогревается Украиной, следует расценивать как часть гибридной войны

Ранее Медведев назвал провокацией слухи о планирующейся в России мобилизации.

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