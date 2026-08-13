Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Армия

Стало известно об обмене телами военнослужащих России и Украины

Военкор Коц: Россия и Украина обменялись телами военнослужащих
Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен телами военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц.

По его информации, российская сторона передала Украине 261 тело военнослужащих.

«В России вернулись 24 наших павших героя», — написал Коц.

На момент публикации официального подтверждения этой информации не поступало.

В начале июля посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что Россия в течение года передала Украине в рамках обменов 20 354 тела военнослужащих ВСУ, Киев вернул российской стороне 627 останков бойцов.

В июне Москва и Киев провели три успешных обмена пленными, в результате которых домой вернулись 550 российских бойцов. В частности, 26 июня Россия и Украина при посредничестве ОАЭ провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Российских бойцов привезли в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь, после чего самолетом доставили в Подмосковье.

Ранее омбудсмен опубликовала список бойцов ВСУ, которых Россия готова обменять.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!