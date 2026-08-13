Буферная зона безопасности, которая создается Россией на территории украинских областей, должна простираться глубоко внутрь самой Украины. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он подчеркнул, что буферная зона обязательно понадобится в будущем. Придется очень много сделать для того, чтобы такая зона уходила как можно дальше вглубь территории самой Украины.

Генерал назвал создание буферной зоны безопасности очень тяжелой работой. По его словам, это продолжение той же войны на территории нашего противника с ежедневным продвижением вглубь его территории. Это не простая задача, но она постепенно и планомерно выполняется.

10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью швейцарскому изданию Weltwoche, что российские войска продвигаются на фронте по различным направлениям, создавая буферную зону.

Ранее в России допустили, что в буферную зону войдет вся Украина.