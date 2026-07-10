Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Кремле рассказали о расширении буферной зоны с Украиной

Песков: войска России движутся по разным направлениям, создавая буферную зону
Сергей Бобылев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью швейцарскому изданию Weltwoche, что российские войска продвигаются на фронте по различным направлениям, создавая буферную зону.

«Нам необходимо создать буферную зону, и, как уже говорил президент, чем больше киевский режим будет пытаться наносить удары по нашей территории, тем более обширной станет эта буферная зона», — сказал представитель Кремля.

10 июля главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что российские войска хотят расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать буферную зону в северных регионах Украины. По его словам, ВС РФ намерены взять под контроль Донбасс, а также «расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить «буферную зону» в северных регионах Украины».

Ранее в России допустили, что в буферную зону войдет вся Украина.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!