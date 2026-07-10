Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью швейцарскому изданию Weltwoche, что российские войска продвигаются на фронте по различным направлениям, создавая буферную зону.

«Нам необходимо создать буферную зону, и, как уже говорил президент, чем больше киевский режим будет пытаться наносить удары по нашей территории, тем более обширной станет эта буферная зона», — сказал представитель Кремля.

10 июля главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что российские войска хотят расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать буферную зону в северных регионах Украины. По его словам, ВС РФ намерены взять под контроль Донбасс, а также «расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить «буферную зону» в северных регионах Украины».

Ранее в России допустили, что в буферную зону войдет вся Украина.