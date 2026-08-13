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Армия

Белый дом выступает против постоянного присутствия армии Израиля в Ливане

Axios: США не одобряют постоянное присутствие израильских войск в Ливане
Lisi Niesner/Reuters

Вашингтон выступает против постоянного присутствия израильской армии на территории Ливана. Об этом журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на источник в Госдепартаменте США, написал на своей странице в социальной сети X.

Американская администрация подвергла критике заявление министра обороны еврейского государства Исраэля Каца о размещении израильских военных на юге Ливана. В Белом доме отметили, что его слова противоречат обязательствам, которые правительство Израиля взяло на себя в рамках соглашения с США и Ливаном.

По словам источника, Вашингтон ожидает, что все стороны будут вести себя в соответствии с рамочным соглашением, в котором Израиль четко указал на отсутствие у него территориальных амбиций в Ливане. Постоянное израильское военное присутствие на юге Ливана не совместимо со взятыми сторонами обязательствами, с долгосрочным миром и безопасностью обеих стран.

Источник подчеркнул, что Соединенные Штаты полностью уважают территориальную целостность Ливана.

2 августа советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль согласится реализовать рамочное соглашение с Ливаном, включая вывод войск, только после реальных шагов по разоружению шиитского движения «Хезболла».

Израиль, Ливан и США подписали рамочное соглашение после пяти раундов консультаций в Вашингтоне. Документ предусматривает постепенный вывод израильских войск из части районов юга Ливана, где они размещены, а также развертывание ливанской армии.

Согласно условиям договоренностей, власти Ливана должны восстановить монополию государства на применение силы и обеспечить полное подтвержденное разоружение всех негосударственных вооруженных формирований. Проверку выполнения соглашения предполагается проводить с участием США.

Ранее Нетаньяху отказался выводить израильских военных из Сирии.

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