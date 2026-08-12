Дроны ВСУ попытались атаковать больницу в ДНР

Территория одной из городских больниц Донецка попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, обломки двух беспилотников упали возле одного из зданий на территории медучреждения, в результате чего там выбило стекла.

5 августа украинский беспилотник Hornet влетел в больничную палату в Донецке, разрушив несущую стену терапевтического корпуса. Тогда не выжила пенсионерка 1948 года рождения, еще две женщины пострадали. Одна из них попала под завал, получила черепно-мозговую травму и находится в тяжелом состоянии. Другая раненая находится в состоянии средней тяжести, уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Донецкой народной республики.

Заместитель главного врача больницы Олег Супрун подтвердил, что все пострадавшие — пациенты гастроэнтерологического отделения. Они находились на плановом лечении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Ранее в ДНР показали последствия удара по больнице.