В ДНР показали последствия удара по больнице

В ДНР опубликовали фото разрушенной после удара больницы

В Донецкой народной республике двухэтажная больница, которая попала под обстрел 10 марта, получила серьезные повреждения. Фотографии с места происшествия опубликовал региональный штаб обороны.

На снимках видно, что на втором этаже здания обрушились кровля и стены. Внутри медицинского учреждения также зафиксированы последствия пожара.

По данным штаба обороны, в момент удара в больнице находились более 130 пациентов и около 50 сотрудников медицинского персонала.

В результате атаки восемь врачей спасти не удалось, еще десять человек получили ранения. В региональном штабе обороны заявили, что удар был нанесен по гражданской инфраструктуре и назвали атаку преднамеренной.

В начале марта ударный беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал корпус еще одной городской больницы Донецка.

До этого в результате атаки беспилотного летательного аппарата украинских войск повреждения получил дворец культуры в Куйбышевском районе Донецка. Кроме того, пострадали частные жилые дома.

