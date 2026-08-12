Беспилотники атаковали Нижегородскую область

Утром и днем 12 августа Нижегородская область подверглась атаке беспилотников, 11 дронов было уничтожено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он уточнил, что нападение было успешно отражено силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также бойцами отряда «Барс-НН».

Чиновник также заявил, что, согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

«Один аппарат упал во дворе нижегородского ЖК. Слава богу, детонации не произошло, объект был оперативно обезврежен», — написал Никитин.

Он добавил, что экстренные службы работают на местах инцидентов.

В ночь на 12 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Новороссийск. Украинские военные использовали беспилотники и безэкипажные катера. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что обломки дронов упали на коммерческое здание и шесть жилых домов. Также фрагменты БПЛА повредили две школы и колледж.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что из-за действий ВСУ пострадали восемь человек, в том числе один несовершеннолетний. Восьмилетний ребенок получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее украинские дроны нанесли удары по Нижнекамску.