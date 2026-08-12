В Белгородской области женщина пострадала при детонации беспилотника

Женщина пострадала в результате детонации беспилотника городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

«В городе Грайворон вследствие детонации дрона женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения мягких тканей головы. Пострадавшая была доставлена СГУП «Орлан» в Грайворонскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что после оказания помощи пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.

В ночь с 8 на 9 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Белгороду. Из-за действий украинских войск шесть человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадали еще более 20 жителей. В городе зафиксировали повреждение почти трех десятков многоквартирных домов, а также административных зданий и объектов гражданской инфраструктуры.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Комментируя ситуацию, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев обратил внимание, что ВСУ за последние два месяца нарастили количество ударов по Белгородской области более чем в два раза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белгородской области не спасли женщину, пострадавшую при атаке ВСУ