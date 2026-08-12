Стало известно о состоянии главного разработчика FPV-БПЛА «Овод» после покушения

Состояние бизнесмена и разработчика серии российских дронов Андрея Черезова, на которого было совершено покушение в Туле, оценивается как стабильно тяжелое. Об этом пишет РИА Новости.

«Андрей находится в стабильно тяжелом состоянии. Киллер стрелял практически в упор и трижды попал в Андрея», — сказали агентству в пресс-службе компании-производителя БПЛА.

29 июля в Туле неизвестный трижды выстрелил в главного конструктора и разработчика FPV-дронов семейства «Овод» Андрея Черезова, когда тот возвращался домой. Предпринимателя обнаружила супруга, после чего его госпитализировали. Нападавший скрылся, в городе объявили план «Перехват». В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело о покушении по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В июле 2026 года Евросоюз внес компанию в санкционный список, назвав ее участником российского военно-промышленного комплекса. В обосновании ограничений утверждается, что беспилотники «Овод» применялись российскими силами для ударов по украинским позициям, в частности в районе Авдеевки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры задержания подозреваемого в покушении на сотрудника МО РФ в Краснодаре.