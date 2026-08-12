Образовательные учреждения Новороссийска получили повреждения при атаке ВСУ

Мэр Кравченко: ВСУ повредили две школы и колледж в Новороссийске

Две школы и колледж получили повреждения во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск в Краснодарском крае. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава города Андрей Кравченко.

«По уточненным данным, повреждения получили здания общеобразовательной и спортивной школ, а также колледжа в Восточном районе», — говорится в заявлении.

Мэр добавил, что после атаки был зафиксирован прорыв двух подающих водоводов. Из-за этого в Новороссийске временно отключили водоснабжение.

«Повреждение первой очереди устранено. Проведен запуск, промывка и заполнение водовода», — подчеркнул Кравченко.

Как он отметил, сейчас специалисты осуществляют монтаж нового участка трубы длиной четыре метра.

ВСУ атаковали Новороссийск в ночь на 12 августа. Украинские военные использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и безэкипажные катера. В оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что обломки дронов упали на коммерческое здание и шесть жилых домов. Также фрагменты БПЛА нашли на одной из строительных площадок.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, из-за действий ВСУ пострадали восемь человек, в том числе один несовершеннолетний. Более того, восьмилетний ребенок получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее в МИД РФ возмутились реакцией украинских пользователей соцсетей на атаку на Новороссийск.