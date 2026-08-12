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Армия

Борис Джонсон оценил продвижение российских войск в зоне СВО

Джонсон: российские войска успешно продвигаются в зоне СВО
Matt Dunham/AP

Российские войска успешно продвигаются в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью порталу Free Press заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Россия продвигается. Они продвигаются и продвигаются», — сказал экс-глава британского кабмина.

В этом же интервью Джонсон заявил, что в офисе бывшего канцлера Германии хотели быстрого поражения Украины в конфликте с Россией еще до его начала российской специальной военной операции. Политик рассказал, что однажды провел разговор с высокопоставленным представителем аппарата канцлера ФРГ, тот и высказал ему эту позицию по Украине.

Также экс-премьер Британии заявил, что отрицает свою причастность к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной, которые проходили весной 2022 года в Стамбуле. Политик утверждает, что украинцы сами хотели продолжать боевые действия и имели успехи в Киевской области.

Ранее новый премьер Британии Бернем пообещал давить на Россию.

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