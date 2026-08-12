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Политика

Джонсон заявил о неверии в победу Украины одного из союзников

Джонсон: в ФРГ хотели быстрого поражения Украины в конфликте с РФ до начала СВО
Matt Dunham/AP

В офисе бывшего канцлера Германии хотели быстрого поражения Украины в конфликте с Россией еще до его начала российской специальной военной операции. Об этом заявил в интервью порталу Free Press бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Политик рассказал, что однажды провел разговор с высокопоставленным представителем аппарата канцлера ФРГ, тот и высказал ему эту позицию по Украине.

«Знаете, если это произойдет, не будет ли лучше, если это просто случится быстро, и украинцы проиграют, и все это закончится?» — сказал немецкий чиновник Джонсону.

Экс-премьер Британии заявил, что был не согласен с собеседником, однако понимает, почему тот это сказал.

До этого, в эфире подкаста School of War, Джонсон отверг обвинения в том, что именно он сорвал мирные переговоры между Россией и Украиной, которые проходили весной 2022 года в Стамбуле. Политик назвал эти данные «чушью».

Джонсон подчеркнул, что не было ни одного европейского или западного лидера, который мог бы остановить украинцев от борьбы за свою страну.

Ранее новый премьер Британии Бернем пообещал давить на Россию.

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