Все мирные жители Курской области, похищенные Вооруженными силами Украины (ВСУ), освобождены из плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью ТАСС.

«Но чтобы удерживались в плену — курских граждан нет, это точно», — подчеркнула Лантратова.

Омбудсмен добавила, что при этом остаются пропавшие без вести куряне. Их поиски продолжаются. Лантратова отметила, что по этому вопросу находится на постоянной связи с губернатором Курской области Александром Хинштейном.

До этого освобожденная из украинского плена жительница Курской области не смогла сдержать слез, вспоминая о тяжелых условиях содержания. Пенсионерка вернулась на родину во время одного из обмена пленными с Украиной. Пожилая женщина сообщила, что многие из тех, кто удерживался в плену, больны. По ее словам, заключенных не снабжали необходимыми медикаментами. Из всех таблеток давали только парацетамол, отметила она.

Ранее куряне рассказали, чем их кормили в украинском плене.