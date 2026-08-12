Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

В ДНР российские военные дронами уничтожили пять единиц техники ВСУ, включая роботов

МО: ВС РФ уничтожили багги, машину и три робототехнических комплекса ВСУ в ДНР
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие поразили пять единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Дружковка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

«Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск в ходе активного ведения воздушной разведки на Дружковском направлении выявили и уничтожили мобильные средства передвижения и три наземных робототехнических комплекса ВСУ», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, под мобильными средствами передвижения подразумеваются один автомобиль и один багги.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ ликвидировали три группы украинских солдат у населенного пункта Алексеево-Дружковка. На том же участке фронта были поражены пункт временной дислокации военных ВСУ и пункт управления беспилотниками.

30 июля военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что российские подразделения до конца лета возьмут под контроль Дружковку и Доброполье в ДНР. Также он обратил внимание на постепенное продвижение ВС РФ к Краматорску и Славянску. Как сказал Дандыкин, там «счет идет на километры».

Ранее эксперт сообщил о начале боев за Алексеево-Дружковку в ДНР.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно не работать и получать деньги. Как оплачивают простой и когда он незаконен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!