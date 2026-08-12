МО: ВС РФ уничтожили багги, машину и три робототехнических комплекса ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие поразили пять единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Дружковка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

«Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск в ходе активного ведения воздушной разведки на Дружковском направлении выявили и уничтожили мобильные средства передвижения и три наземных робототехнических комплекса ВСУ», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, под мобильными средствами передвижения подразумеваются один автомобиль и один багги.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ ликвидировали три группы украинских солдат у населенного пункта Алексеево-Дружковка. На том же участке фронта были поражены пункт временной дислокации военных ВСУ и пункт управления беспилотниками.

30 июля военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что российские подразделения до конца лета возьмут под контроль Дружковку и Доброполье в ДНР. Также он обратил внимание на постепенное продвижение ВС РФ к Краматорску и Славянску. Как сказал Дандыкин, там «счет идет на километры».

Ранее эксперт сообщил о начале боев за Алексеево-Дружковку в ДНР.