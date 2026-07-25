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Армия

Военный эксперт рассказал о начале боев за Алексеево-Дружковку в ДНР

Марочко: ВС России выбили ВСУ из Осыково и начали бои за Алексеево-Дружковку
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Осыково и начали бои за Алексеево-Дружковку под Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, войска РФ постепенно отодвигают линию фронта от Константиновки, которая перешла под их контроль в начале июля.

«Наши военнослужащие уже выбили украинских боевиков из населенного пункта Осыково и приступили к освобождению следующего населенного пункта — Алексеево-Дружковки», — сказал эксперт.

Накануне временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка «Южной» группировки войск с позывным Лис
сообщил, что первые штурмовые отряды российской армии зашли на окраину Алексеево-Дружковки. Он отметил, что штурмовики поддерживаются отдельными танковыми подразделениями и подразделениями БПЛА.

Поселок городского типа Алексеево-Дружковка находится на севере ДНР, между городами Константиновка и Дружковка.

Новость дополняется.

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