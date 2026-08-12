Дрон упал рядом с жилым домом в Нижнем Новгороде

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал рядом с жилым домом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

По информации чиновника, украинский дрон был обезврежен. Ущерба нет и нет пострадавших, уточнил он. Жильцы возвращаются в свои квартиры.

Шалабаев сообщил, что Нижний Новгород с утра отражает массированную атаку вражеских беспилотников. На данный момент удалось сбить несколько БПЛА, в том числе тот, что упал рядом с домом. На местах падения обломков работают специалисты.

В ночь на 12 августа самой массированной за все время СВО атаке подвергся Краснодарский край. В частности, в Новороссийске обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, а также на четыре предприятия.

9 августа украинский беспилотник попал в строящийся дом в Уфе. По данным Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, дрон задел башенный кран и упал на крышу здания. Возникло возгорание. На место происшествия были направлены экстренные службы. Пострадавших нет.

Ранее 30 жилых многоэтажек были повреждены при атаке украинских БПЛА в Нижнекамске.