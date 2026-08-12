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Армия

Зерновой терминал поврежден при атаке ВСУ в Новороссийске

ОЗК: инфраструктура зернового терминала НКХП повреждена при ночной атаке БПЛА
Павел Лисицын/РИА Новости

Инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) повреждена в результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Объединенной зерновой компании (ОЗК), которая является основным владельцем НКХП.

В компании уточнили, что сотрудники предприятия не пострадали. Более подробная информация о работе комбината и сроках устранения последствий будет предоставлена позже.

НКХП — это один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в России. Общая емкость хранения составляет 250 тыс. тонн. Мощность перевалочного комплекса — 2 тыс. тонн зерна в час.

Объединенная зерновая компания владеет 50,999% акций комбината. Еще одним крупным акционером выступает «Деметра-холдинг», владеющий 35,36% акций.

Дроны и безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск в ночь на 12 августа. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки сбитых БПЛА попали в шесть жилых домов и одно коммерческое здание. Также фрагменты беспилотников нашли на территории строительной площадки. В результате удара ВСУ оказалось повреждено здание школы.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадали восемь человек, включая одного несовершеннолетнего. Еще одного ребенка в возрасте восьми лет не удалось спасти.

Ранее жители Новороссийска рассказали об атаке ВСУ на город.

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