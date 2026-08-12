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Общество

Дроны ВСУ попали в школу в Новороссийске

ТАСС: в результате удара ВСУ по Новороссийску повреждено здание школы
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новороссийску повреждено здание школы. Об этом сообщает ТАСС.

″Повреждения получила школа № 15. Это прямое доказательство того, что киевский режим сознательно бьет по гражданской инфраструктуре, социальным объектам и детям″, — сказал агентству депутат Госдумы от Краснодарского края, зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

В ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Под удар сотен дронов попали дома и гражданские объекты в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал, что обломки беспилотников упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, а также на четыре предприятия. По его словам, в результате налета в Новороссийске получил несовместимые с жизнью травмы восьмилетний ребенок, еще восемь человек, в числе которых один ребенок, получили ранения. Пострадавших госпитализировали. В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома — мужчину спасти не удалось.

Ранее безэкипажные катера атаковали Новороссийск.

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