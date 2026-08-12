Жители Новороссийска рассказали об атаке ВСУ на город

Жители Новороссийска в Краснодарском крае рассказали, что во время атаки украинских дронов в городе не прекращались взрывы. Об этом сообщил портал 93.ru.

По словам очевидцев, им пришлось ночью вместе с детьми и животными прятаться в ванных комнатах и коридорах своих квартир. В некоторых домах из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропало электричество. Кроме того, горожане пожаловались на сильный запах гари, появившийся на фоне ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Дроны и безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск в ночь на 12 августа. Как рассказал глава города Андрей Кравченко, все службы были приведены в состояние максимальной готовности. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки сбитых БПЛА попали в шесть жилых домов и одно коммерческое здание. Также фрагменты беспилотников нашли на территории строительной площадки.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки украинских войск на Новороссийск пострадали восемь человек, включая одного несовершеннолетнего. Еще один ребенок в возрасте восьми лет получил несовместимые с жизнью ранения.

Ранее в Новороссийске из-за атаки ВСУ обрушился путепровод.