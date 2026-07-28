Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Готовивший подрыв в Белгороде агент Украины попал на видео

ФСБ показала на видео задержание готовившего в Белгороде теракт мужчины
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео, на котором происходит задержание 63-летнего мужчины, готовившего в Белгороде теракт против одного из чиновников из Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На видео можно увидеть, как мужчина проходит через кладбище, идет к полю, останавливается около определенной точки и достает пакет. В дальнейшем он с этим пакетом идет по городу. В какой-то момент к мужчине подбегают вооруженные правоохранители, заламывают ему руки, кладут на асфальт и надевают наручники.

На допросе подозреваемый признался, что был завербован органами Службы безопасности Украины в Киеве. Там же он прошел обучение и инструктаж, после чего отправился в Белгород, где подобрал из тайника контейнер с компонентами для самодельной бомбы. Мужчина признал, что должен был собрать устройство и подложить его под автомобиль чиновника.

По данным ЦОС ФСБ, в отношении мужчины возбуждено четыре уголовных дела, в том числе по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к теракту». Он заключен под стражу.

Ранее задержанная ФСБ россиянка призналась в намерении совершить теракт в Москве.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля 2026» из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!