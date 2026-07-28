Готовивший подрыв в Белгороде агент Украины попал на видео

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео, на котором происходит задержание 63-летнего мужчины, готовившего в Белгороде теракт против одного из чиновников из Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На видео можно увидеть, как мужчина проходит через кладбище, идет к полю, останавливается около определенной точки и достает пакет. В дальнейшем он с этим пакетом идет по городу. В какой-то момент к мужчине подбегают вооруженные правоохранители, заламывают ему руки, кладут на асфальт и надевают наручники.

На допросе подозреваемый признался, что был завербован органами Службы безопасности Украины в Киеве. Там же он прошел обучение и инструктаж, после чего отправился в Белгород, где подобрал из тайника контейнер с компонентами для самодельной бомбы. Мужчина признал, что должен был собрать устройство и подложить его под автомобиль чиновника.

По данным ЦОС ФСБ, в отношении мужчины возбуждено четыре уголовных дела, в том числе по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к теракту». Он заключен под стражу.

Ранее задержанная ФСБ россиянка призналась в намерении совершить теракт в Москве.