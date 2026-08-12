В Киргизии начались совместные учения военнослужащих России и республики

Совместные военные учения России и Киргизии начались на территории киргизского учебно-тренировочного центра. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

В рамках маневров военнослужащие двух стран отработают взаимодействие и управление сводным подразделением, а также организацию и ведение совместных боевых действий по уничтожению незаконного вооруженного формирования в условиях горной местности.

Основу российского воинского контингента составляют мотострелковые и разведывательные подразделения, расчеты ударных беспилотников 201-й военной базы Центрального военного округа, а также экипажи вертолетов Ми-8МТВ объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии.

4 августа в министерстве обороны России сообщили, что на Тихоокеанском флоте стартовали учения по защите дальневосточных границ. По данным ведомства, в мероприятиях примут участие более 13 тысяч военнослужащих, около 60 надводных кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников морской авиации ТОФ.

Ранее российские и вьетнамские моряки отработали спасение «аварийных» подлодок.