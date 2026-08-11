Трамп допустил передачу Украине истребителей США

Трамп заявил, что ЕС может передать Украине приобретенные у США истребители

США продают Европейскому союзу оружие, включая истребители, после чего страны этого объединения могут самостоятельно распоряжаться купленным вооружением, в том числе передавать его Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы продаем боеприпасы, мы продаем истребители Евросоюзу, и они делают, что хотят, например передают Украине», — сказал он.

Американский лидер не уточнил, идет ли речь о продаже ЕС новых истребителей с возможностью их последующей передачи Киеву или о самолетах, которые ранее уже были поставлены украинской стороне.

Также он отметил, что Соединенные Штаты теперь поставляют вооружение европейским странам за полную стоимость. За ними остается дальнейшее решение об использовании этого оружия и его передаче Украине, подчеркнул глава Белого дома.

9 августа стало известно, что Госдепартамент США уведомил американский конгресс о передаче Украине систем вооружений, среди которых есть установки реактивных систем залпового огня MLRS и баллистические ракеты ATACMS.

5 августа британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским отказал ему в поставках Киеву сотен ракет-перехватчиков к комплексам Patriot.

Ранее в Кремле заявили, что Россия принимает во внимание то, что США продолжают накачивать Украину оружием.