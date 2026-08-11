Страны ЕС, расположенные близко с Россией, не передадут Patriot Киеву

Politico: страны ЕС рядом с РФ не откажутся от своих Patriot для Киева

Страны Евросоюза, расположенные рядом с Россией, едва ли передадут свои системы Patriot Киеву. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Страны ближе к России ... со все меньшей вероятностью откажутся от имеющихся Patriot, потому что их вооруженные силы уже расценили их силы ПВО противовоздушной обороны как недостаточные для удовлетворения национальных требований», — говорится в публикации.

Собеседник газеты уточнил, что украинские дипломаты работают с такими странами, как Испания и Греция, однако окончательное решение зависит от США, которые могли бы помочь, но не делают этого.

11 августа историк Марта Гавришко написала на своей странице в X, что Соединенные Штаты не дадут Украине лицензию на производство ракет для Patriot из-за высокого уровня коррупции в республике.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развертывание производства систем противовоздушной обороны Patriot в республике после получения лицензии от США займет от года до нескольких лет.

Ранее в США сообщили о дефиците ракет Patriot на Украине.