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Армия

Страны ЕС, расположенные близко с Россией, не передадут Patriot Киеву

Politico: страны ЕС рядом с РФ не откажутся от своих Patriot для Киева
Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Страны Евросоюза, расположенные рядом с Россией, едва ли передадут свои системы Patriot Киеву. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Страны ближе к России ... со все меньшей вероятностью откажутся от имеющихся Patriot, потому что их вооруженные силы уже расценили их силы ПВО противовоздушной обороны как недостаточные для удовлетворения национальных требований», — говорится в публикации.

Собеседник газеты уточнил, что украинские дипломаты работают с такими странами, как Испания и Греция, однако окончательное решение зависит от США, которые могли бы помочь, но не делают этого.

11 августа историк Марта Гавришко написала на своей странице в X, что Соединенные Штаты не дадут Украине лицензию на производство ракет для Patriot из-за высокого уровня коррупции в республике.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развертывание производства систем противовоздушной обороны Patriot в республике после получения лицензии от США займет от года до нескольких лет.

Ранее в США сообщили о дефиците ракет Patriot на Украине.

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