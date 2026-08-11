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Политика

На Украине пришли к неутешительным выводам о производстве ракет к Patriot

Историк Гавришко: Украина не получит лицензию для Patriot из-за коррупции
Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Соединенные Штаты не дадут Украине лицензию на производство ракет для Patriot из-за высокого уровня коррупции в республике. Об этом на своей странице в соцсети Х написала историк Марта Гавришко.

Она указала на «легендарные проблемы коррупции». Кроме того, они связаны с «довольно внушительным количеством людей в политическом истеблишменте страны и вокруг него», которые имеют те или иные связи с Россией, подчеркнула Гавришко.

Историк задалась вопросом, «как долго секретные технологии Patriot будут оставаться исключительно украинско-американским достоянием». По ее словам, примерно через полгода или год станет известно, что «двоюродный брат консультанта» только что приобрел дорогостоящую квартиру в Дубае.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развертывание производства систем противовоздушной обороны Patriot в республике после получения лицензии от США займет от года до нескольких лет.

При этом Зеленский признал, что даже после получения лицензии Украина не сможет самостоятельно производить ракеты для комплексов Patriot. По его словам, сроки запуска будут зависеть от того, какие компоненты и технологии Киев получит от партнеров.

Ранее в США сообщили о дефиците ракет Patriot на Украине.

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