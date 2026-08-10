Британские военные дроны уличили в шпионаже для Китая

Британские власти обнаружили, что камеры, установленные на беспилотных надводных аппаратах военно-морских сил страны, передавали технические данные на IP-адрес в Китае. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, речь идет о беспилотниках K3 Scout, поставленных крупным британским оборонным подрядчиком Kraken Technology Group. Камеры для аппаратов были закуплены у сторонней компании, которая ранее заверяла в безопасности используемого оборудования.

Telegraph отмечает, что в камерах были обнаружены компоненты китайского производства. Проверка показала, что устройства отправляли в Китай так называемые сигналы о состоянии системы — техническую информацию, подтверждающую подключение оборудования к сети и его работоспособность.

После выявления передачи данных министерство обороны Великобритании отключило аппараты от интернета. При этом представитель ведомства заявил, что проведенное расследование не обнаружило признаков утечки за рубеж каких-либо чувствительных или критически важных данных.

До этого во Франции задержали 48-летнего гражданина Белоруссии по подозрению в шпионаже в пользу России. Представители правоохранительных органов взяли его под стражу в момент, когда он снимал на камеру прототип нового беспилотного летательного аппарата.

Ранее россиянке дали более года тюрьмы в США по делу о «связях с ФСБ».