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Общество

Россиянке дали более года тюрьмы в США по делу о «связях с ФСБ»

Суд в Нью-Йорке приговорил россиянку к 14 месяцам тюрьмы за ложь о связях с ФСБ
Номма Зарубина/VK

Федеральный окружной судья в Манхэттене приговорил россиянку Номму Зарубину к 14 месяцам тюремного заключения после того, как она признала себя виновной в даче ложных показаний ФБР о своих «связях с ФСБ», а также в мошенничестве при получении гражданства США. Об этом сообщает Repost.

«Подсудимая солгала ФБР в связи с деликатным расследованием злонамеренного иностранного влияния», — написали прокуроры в своем меморандуме о вынесении приговора.

Обвинения Зарубиной предъявили в декабре 2024 года. Она находилась под залогом, но через год была арестована. Причиной тому стало то, что женщина неоднократно отказывалась прекратить контакты с агентом ФБР, который должен был выступить свидетелем по ее делу, говорится в статье.

Кроме того, как говорится в документах следствия, россиянка занималась организацией проституции на протяжении нескольких лет. Чтобы получить гражданство США, Зарубина намеренно скрыла участие в этой преступной деятельности в своем заявлении на натурализацию. После того, как женщина была отпущена на свободу под залог, она неоднократно насмехалась над спецагентом, преследовала и угрожала ему.

По словам адвоката, после отбытия наказания Зарубину, вероятно, депортируют.

Ранее сообщалось, что в США резко выросло число задержаний по подозрению в шпионаже.

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