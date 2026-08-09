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Армия

Раскрыто число жертв «одной из самых страшных атак» ВСУ в Белгороде

Шуваев: три человека погибли и 25 пострадали при ночных ударах ВСУ по Белгороду
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Во время ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород погибли три человека. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Telegram-канале.

«К большому сожалению, по уточненной информации, погибли трое мирных жителей», — написал глава региона.

Также он сообщил о 25 пострадавших, среди которых дети четырех и девяти лет. Один ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, уточнил Шуваев. Кроме того, в больницах остаются 13 взрослых, состояние одного из них оценивается врачами как крайне тяжелое.

В ночь на 9 августа Белгород подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По словам Шуваева, от взрывов БПЛА загорелись припаркованные автомобили, также произошел пожар в двух многоквартирных и в одном частном доме. На данный момент возгорания ликвидированы. Кроме того, зафиксировано большое количество поврежденных домов, административных зданий, социальных и коммерческих объектов. Местный Telegram-канала «Белгород №1» назвал прошедшую атаку «одной из самых страшных атак за всю историю СВО».

Вооруженные силы Украины значительно увеличили интенсивность атак на Белгородскую область. Как следует из оперативных сводок в Telegram-канале Шуваева, украинская армия ежедневно наносит более 100 ударов по региону, применяя не только БПЛА, но и реактивные системы залпового огня с артиллерией. Только со 2 по 8 августа погибли шесть человек и пострадали 130 мирных жителей.

Ранее губернатор посетил в больнице детей, пострадавших при атаках ВСУ на Белгород.

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