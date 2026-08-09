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Армия

Командир «Ахмата» объяснил, почему на Украине не говорят о потерях ВСУ

Алаудинов: Киев не идентифицирует погибших солдат, чтобы не платить компенсации
Сергей Бобылев/РИА Новости

Власти Украины сознательно уклоняются от идентификации погибших солдат, чтобы не выплачивать компенсации их семьям. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По словам генерал-лейтенанта, реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это «очень страшная цифра» для населения страны. Алаудинов выразил уверенность, что, если Киев начнет говорить правду, она «всколыхнет» людей.

«И поэтому они (украинские власти. — «Газета.Ru») делают все для того, чтобы это умолчать. За этим все еще стоит и финансовая составляющая. Это же придется выплачивать миллиарды долларов родственникам погибших бойцов», — сказал командир «Ахмата».

31 июля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в ходе боевых действий безвозвратно потеряли всего 50 тыс. военнослужащих. При этом еще 400 тыс. солдат считаются ранеными. В то же время глава государства признался, что «не хочет быть слишком откровенным в этом вопросе».

Ранее украинский историк возмутилась из-за заявления Зеленского о потерях ВСУ.

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