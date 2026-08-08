Украине предрекли ослабление ПВО из-за конфликта вокруг Ирана

CNN: проблемы в украинской ПВО могут усугубиться из-за конфликта США и Ирана

Украинская противовоздушная оборона может столкнуться с еще большими проблемами из-за обострения конфликта между США и Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN.

В статье на сайте канала подчеркивается, что в ходе военных действий на Ближнем Востоке Пентагон значительно истощил свои запасы ракет-перехватчиков, что вынуждает Украину искать альтернативные решения для восполнения нехватки систем ПВО.

«Проблемы в украинской ПВО могут усугубиться из-за американо-иранского конфликта», — говорится в материале.

В начале августа президент США отклонил просьбу Владимира Зеленского о передаче ракет-перехватчиков для систем Patriot, несмотря на острую нехватку этих боеприпасов у Украины. Согласно информации СМИ, из-за конфликта с Ираном запасы США истощены, что не позволяет Вашингтону предоставить дополнительные ракеты Киеву.

Ранее шеф Пентагона прокомментировал новость об истощении запасов боеприпасов у США.