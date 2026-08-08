Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

Украине предрекли ослабление ПВО из-за конфликта вокруг Ирана

CNN: проблемы в украинской ПВО могут усугубиться из-за конфликта США и Ирана
Evgeniy Maloletka/AP

Украинская противовоздушная оборона может столкнуться с еще большими проблемами из-за обострения конфликта между США и Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN.

В статье на сайте канала подчеркивается, что в ходе военных действий на Ближнем Востоке Пентагон значительно истощил свои запасы ракет-перехватчиков, что вынуждает Украину искать альтернативные решения для восполнения нехватки систем ПВО.

«Проблемы в украинской ПВО могут усугубиться из-за американо-иранского конфликта», — говорится в материале.

В начале августа президент США отклонил просьбу Владимира Зеленского о передаче ракет-перехватчиков для систем Patriot, несмотря на острую нехватку этих боеприпасов у Украины. Согласно информации СМИ, из-за конфликта с Ираном запасы США истощены, что не позволяет Вашингтону предоставить дополнительные ракеты Киеву.

Ранее шеф Пентагона прокомментировал новость об истощении запасов боеприпасов у США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деловой климат остывает, а наличка — на рекордном спросе. Главные новости бизнеса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!