Названа дата пересмотра приговора экс-замминистра обороны Иванову

Верховный суд России (ВС РФ) рассмотрит в сентябре жалобы защиты бывшего замминистра обороны Тимура Иванова на вынесенный ранее приговор. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

«Судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам 3 сентября рассмотрит жалобы Иванова... на приговор», — уточнила собеседница агентства.

Мосгорсуд 1 июля 2025 года приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы по делу о растрате при закупке паромов для Крымской переправы и выводе средств из банка «Интеркоммерц» на сумму свыше 4 млрд рублей.

Помимо эпизодов, связанных со взятками, экс-замминистра вменяют легализацию преступных доходов, а также незаконное хранение и изготовление оружия.

Во время содержания под стражей он неоднократно обращался с ходатайствами об отправке на СВО, однако получал отказ. Адвокаты Иванова заявляли о намерении обжаловать решение Мещанского районного суда в кассации, Верховном суде, а также в Конституционном суде. Защита настаивает на законных основаниях для отправки осужденных в зону специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Тимур Иванов может сыграть свадьбу за решеткой.