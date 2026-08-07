Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

Названа дата пересмотра приговора экс-замминистра обороны Иванову

Верховный суд пересмотрит приговор экс-замминистра обороны Иванову 3 сентября
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Верховный суд России (ВС РФ) рассмотрит в сентябре жалобы защиты бывшего замминистра обороны Тимура Иванова на вынесенный ранее приговор. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

«Судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам 3 сентября рассмотрит жалобы Иванова... на приговор», — уточнила собеседница агентства.
Мосгорсуд 1 июля 2025 года приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы по делу о растрате при закупке паромов для Крымской переправы и выводе средств из банка «Интеркоммерц» на сумму свыше 4 млрд рублей.

Помимо эпизодов, связанных со взятками, экс-замминистра вменяют легализацию преступных доходов, а также незаконное хранение и изготовление оружия.

Во время содержания под стражей он неоднократно обращался с ходатайствами об отправке на СВО, однако получал отказ. Адвокаты Иванова заявляли о намерении обжаловать решение Мещанского районного суда в кассации, Верховном суде, а также в Конституционном суде. Защита настаивает на законных основаниях для отправки осужденных в зону специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Тимур Иванов может сыграть свадьбу за решеткой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли покупать конфискованные государством квартиры и машины, и как это сделать?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!