Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает NHK со ссылкой на японскую береговую охрану.

Отмечается, что береговая охрана Японии призвала находящиеся в регионе суда не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

В береговой охране посоветовали всем, кто обнаружит обломки, связаться с японскими властями.

5 июля лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за запуском стратегических крылатых ракет с эсминца «Кан Гон». Во время испытаний были протестированы системы главных вооружений, в том числе палубные орудия, пулеметы и средства радиопомех.

В конце июня Ким Чен Ын понаблюдал за испытаниями модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений.

На испытаниях присутствовали также представители партийных и военных кругов, включая начальника Главного управления ракетостроения Чан Чхан Ха.

Ранее Северная Корея заявила о приближении войны на полуострове.