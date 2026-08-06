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Армия

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

NHK: КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету в Японское море
Kcna/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает NHK со ссылкой на японскую береговую охрану.

Отмечается, что береговая охрана Японии призвала находящиеся в регионе суда не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

В береговой охране посоветовали всем, кто обнаружит обломки, связаться с японскими властями.

5 июля лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за запуском стратегических крылатых ракет с эсминца «Кан Гон». Во время испытаний были протестированы системы главных вооружений, в том числе палубные орудия, пулеметы и средства радиопомех.

В конце июня Ким Чен Ын понаблюдал за испытаниями модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений.

На испытаниях присутствовали также представители партийных и военных кругов, включая начальника Главного управления ракетостроения Чан Чхан Ха.

Ранее Северная Корея заявила о приближении войны на полуострове.

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