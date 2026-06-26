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Ким Чен Ын понаблюдал за испытаниями модернизированных систем вооружений

Ким Чен Ын проконтролировал испытания новых модернизированных ракетных систем
Сергей Бобылев/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын понаблюдал за испытаниями модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

На испытаниях присутствовали также представители партийных и военных кругов, включая начальника Главного управления ракетостроения Чан Чхан Ха.

По информации агентства, были проведены анализ и оценка боевых характеристик обновленной 240-миллиметровой реактивной системы залпового огня с 24 стволами и боеголовки специального назначения тактической баллистической ракеты.

В ходе испытаний также была проведена оценка точности попадания снаряда увеличенной дальности для 155-миллиметровой самоходной гаубицы.

В конце мая КНДР испытала новую систему запуска многоцелевых легких ракет и систему тактических крылатых ракет залпового огня, которые используют технологии искусственного интеллекта. По данным ЦТАК, новая тактическая крылатая ракета оснащена функцией терминального наведения на базе ИИ, объединенной с высокоточной автономной навигацией и системой топографического сопоставления.

Согласно материалу агентства, ракета способна наносить высокоточные удары по целям на расстоянии до 100 километров, используя комбинированную схему планирующего и двигательного полета.

Ранее Ким Чен Ын сделал заявление о границе с Южной Кореей.

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