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Армия

КНДР на глазах Ким Чен Ына запустила крылатые ракеты с эсминца «Кан Гон»

Ким Чен Ын понаблюдал за тестовым запуском крылатых ракет с эсминца «Кан Гон»
KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын понаблюдал за запуском стратегических крылатых ракет с эсминца «Кан Гон», сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

В материале отмечается, что во время испытаний были протестированы системы главных вооружений, в том числе палубные орудия, пулеметы и средства радиопомех.

Как добавляет агентство, после запуска лидер Северной Кореи распорядился завершить испытание эсминца «Кан Гон» и ввести его в боевой состав ВМС в течение двух месяцев.

В конце июня Ким Чен Ын понаблюдал за испытаниями модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений. Тогда был проведен анализ боевых характеристик обновленной 240-мм реактивной системы залпового огня с 24 стволами и боеголовки спецназначения тактической баллистической ракеты.Кроме того, во время испытания была проведена оценка точности попадания снаряда увеличенной дальности для 155-мм самоходной гаубицы.

Ранее МИД КНДР назвал вопрос денуклеаризации Пхеньяна закрытым.

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