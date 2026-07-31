Северная Корея заявила о приближении войны на полуострове

Увеличение численности штаба американских войск в Японии приближает вооруженный конфликт на Корейском полуострове и делает его начало вопросом времени. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Командование американских войск в Японии превращается в действительное «командование войны», которому подчинены американские войска и вооруженные силы сателлитов в регионе», — говорится в сообщении.

Таким образом, американская сторона готовит Силы самообороны Японии к конфликту, утверждается в материале.

ЦТАК напомнило, что 26 июля командующий американскими войсками в Японии генерал-лейтенант Стивен Йост заявил об увеличении численности сотрудников штаба до 215 человек. Этот шаг, по его словам, призван усилить командные функции и улучшить координацию с союзниками США.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с командирами дивизий и бригад северокорейской армии заявил, что граница с Южной Кореей должна стать «неприступной крепостью».

Ранее в Южной Корее объявили эвакуацию на границе с КНДР из-за дрона США.