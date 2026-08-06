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Армия

Три дома загорелись в Ярославской области после падения обломков дронов

Евраев: в Ярославской области из-за падения обломков БПЛА загорелись три дома
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

Три частных дома загорелись в Ярославской области после падения обломков уничтоженных украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, в общей сложности 6 августа силы противовоздушной обороны ликвидировали 92 БПЛА Вооруженных сил Украины над регионом. Евраев уточнил, что это была самая массированная атака дронов на Ярославскую область.

Из-за падения обломков также выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах и повреждены легковые машины. Информация по возможным пострадавшим уточняется, добавил чиновник.

Губернатор также напомнил, что к фрагментам упавших беспилотников нельзя приближаться, также запрещено пользоваться рядом с ними мобильными телефонами. При обнаружении обломков необходимо отойти от них на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

6 августа в Минобороны РФ сообщили, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 605 беспилотных летательных аппаратов, в том числе над Ярославской областью.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в атаках на гражданские объекты ради финансирования от Запада.

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