Три дома загорелись в Ярославской области после падения обломков дронов

Три частных дома загорелись в Ярославской области после падения обломков уничтоженных украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, в общей сложности 6 августа силы противовоздушной обороны ликвидировали 92 БПЛА Вооруженных сил Украины над регионом. Евраев уточнил, что это была самая массированная атака дронов на Ярославскую область.

Из-за падения обломков также выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах и повреждены легковые машины. Информация по возможным пострадавшим уточняется, добавил чиновник.

Губернатор также напомнил, что к фрагментам упавших беспилотников нельзя приближаться, также запрещено пользоваться рядом с ними мобильными телефонами. При обнаружении обломков необходимо отойти от них на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

6 августа в Минобороны РФ сообщили, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 605 беспилотных летательных аппаратов, в том числе над Ярославской областью.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в атаках на гражданские объекты ради финансирования от Запада.