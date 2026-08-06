У экс-командующего ВСУ нашли шесть квартир, три дома и четыре элитных автомобиля

Бывшего командующего логистикой Воздушных сил ВСУ заподозрили в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство стратегических оборонительных сооружений для украинской авиации. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в период с 2020 по 2025 годы военнослужащий приобрел имущество, стоимость которого как минимум на 20 млн гривен (36,2 млн рублей) превышает его законные доходы. Установлено, что экс-командующий и его семья владеют шестью квартирами в Киеве, Виннице и Житомире, а также тремя домами в Житомирской области, апартаментами в Буковеле, шестью земельными участками, четырьмя автомобилями, среди которых Audi Q7 и Audi Q5, а также гаражами и другими нежилыми помещениями. Законных источников доходов, которые могли бы объяснить приобретение этих активов, следствие не установило.

Военнослужащему предъявлено обвинение по статье «Незаконное обогащение» уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей с возможностью выхода на свободу под залог 21 млн гривен (38 млн рублей).

30 июля новый главком ВСУ Михаил Драпатый отстранил от должности начальника командования сил логистики, генерала Владимира Карпенко. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале обвинила Карпенко в коррупции, в проблемах с обеспечением войск, организацией логистики и ремонтом техники. Безуглая добавила, что его место занял Юрий Погребной.

Ранее Драпатый объявил о начале аудита в украинской армии.