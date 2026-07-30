В Раде заявили, что Драпатый отстранил от должности «правую руку» Сырского

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый отстранил от должности начальника командования сил логистики, генерала Владимира Карпенко. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Драпатый отстранил правую руку Сырского – генерала Карпенко, возглавлявшего командование сил логистики ВСУ. Голод на позициях, потребность в вооружении и технике, которая не отвечала требованиям современной войны, но отвечала требованиям некоторых компаний», — написала парламентарий.

Безуглая добавила, что на эту должность был назначен Юрий Погребной.

26 июля Драпатый сообщил о начале аудита в украинской армии. Главком отметил, что важно знать правду об уровне боеготовности, снабжении, укомплектованности штата, подготовке личного состава и эффективности командования. По его словам, если обнаружатся нарушения, халатность или злоупотребления полномочиями, ответственность понесут все причастные.

Ранее экс-нардеп предрек бунт в ВСУ после назначения Драпатого.