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Армия

В Раде заявили, что Драпатый отстранил от должности «правую руку» Сырского

Нардеп Безуглая: Драпатый уволил начальника командования сил логистики Карпенко
Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый отстранил от должности начальника командования сил логистики, генерала Владимира Карпенко. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Драпатый отстранил правую руку Сырского – генерала Карпенко, возглавлявшего командование сил логистики ВСУ. Голод на позициях, потребность в вооружении и технике, которая не отвечала требованиям современной войны, но отвечала требованиям некоторых компаний», — написала парламентарий.

Безуглая добавила, что на эту должность был назначен Юрий Погребной.

26 июля Драпатый сообщил о начале аудита в украинской армии. Главком отметил, что важно знать правду об уровне боеготовности, снабжении, укомплектованности штата, подготовке личного состава и эффективности командования. По его словам, если обнаружатся нарушения, халатность или злоупотребления полномочиями, ответственность понесут все причастные.

Ранее экс-нардеп предрек бунт в ВСУ после назначения Драпатого.

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