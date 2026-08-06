В сети появилось селфи украинского БЭК «Барракуда» с «Геранью» за миг до взрыва

«РГ»: украинский БЭК «Барракуда» сделал селфи с «Геранью» за миг до уничтожения

В сети появились кадры уничтожения украинского безэкипажного катера (БЭК) «Барракуда» в Черном море. Момент атаки был зафиксирован сразу с двух ракурсов, пишет «Российская газета».

Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео с камеры российского ударного беспилотника «Герань». Позже в интернете появились кадры, снятые задней камерой самого морского дрона, на которых «Герань» находится на близком расстоянии от цели.

«Получилось что-то вроде селфи», — отмечается в сообщении.

Уничтоженный БЭК относился к 40-й бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая базируется в районе Очакова и использует безэкипажные катера в Черном море, а также в районах Кинбурнской косы и дельты Днепра.

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