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Армия

В сети появилось селфи украинского БЭК «Барракуда» с «Геранью» за миг до взрыва

«РГ»: украинский БЭК «Барракуда» сделал селфи с «Геранью» за миг до уничтожения
tsyklon/Shutterstock/FOTODOM

В сети появились кадры уничтожения украинского безэкипажного катера (БЭК) «Барракуда» в Черном море. Момент атаки был зафиксирован сразу с двух ракурсов, пишет «Российская газета».

Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео с камеры российского ударного беспилотника «Герань». Позже в интернете появились кадры, снятые задней камерой самого морского дрона, на которых «Герань» находится на близком расстоянии от цели.

«Получилось что-то вроде селфи», — отмечается в сообщении.

Уничтоженный БЭК относился к 40-й бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая базируется в районе Очакова и использует безэкипажные катера в Черном море, а также в районах Кинбурнской косы и дельты Днепра.

Российские войска в ночь на 5 августа нанесли один из самых масштабных ударов по логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнее время. Минобороны РФ заявило об уничтожении складов, распределительных центров и объектов, где украинские военные хранили и собирали БПЛА. Украина признала, что не смогла перехватить ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты.

Ранее на Украине испугались голода из-за блокады портов в Одесской области.

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